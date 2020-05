Bill Clinton er havnet i nye beskyldninger om et besøg hos den afdøde rigmand og pædofilianklagede Jeffrey Epstein.

I den nye Netflix-dokumentar 'Jeffrey Epstein: Filthy Rich' taler en tidligere ansat nu åbent om, at han så USA's tidligere præsident under et besøg hos den amerikanske milliardær.

Det skriver det engelske medie Daily Mail.

70-årige Steve Scully var ansvarlig for internet- og telefonforbindelsen på den caribiske ø Little St. James, som Jeffrey Epsteins ejede, og det er ham, der påstår at have set Bill Clinton på øen.

Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Han blev 10. august fundet død. Foto: HANDOUT

»Du siger til dig selv, du ikke er sikker og egentlig ikke så noget, men det hele er bare rationalisering,« lyder det fra ham.

Gennem sit 66-årige liv havde Jeffrey Epstein seksuelle forhold til et stort antal kvinder, hvoraf mange af dem hævdede at være blevet misbrugt af forretningsmanden.

Og derfor bliver der i øjeblikket stillet kritiske spørgsmål vedrørende Bill Clintons venskab til netop Jeffrey Epstein, skriver mediet. Præsidenten har tidligere nægtet at have besøgt milliardæren på øen, men han har dog indrømmet at have fløjet i hans privatfly.

Den tidligere præsident har ikke kommenteret på de nye beskyldninger, men en talsperson har tidligere fortalt, at Clinton ikke vidste noget om de forfærdelige forbrydelser, der foregik.

Jeffrey Epsteins hus på øen Little St. James Island, hvor rigmanden angiveligt holdt selskaber, som indebar seksuelt misbrug af helt unge piger. (Arkivfoto) Foto: Marco Bello

Der er ingen meldinger om, hvornår besøget skulle have fundet sted, og der er heller ingen beskyldninger rettet mod Bill Clinton i forbindelse med Jeffrey Epsteins pædofilianklager.

Flere prominente personligheder er ligeledes havnet i fedtefadet på grund af deres venskab med Epstein. Den britiske prins Andrew kæmper stadig med anklagerne om, at han under sine besøg hos rigmanden har haft sex med en mindreårig pige. Et forhold, som han selv pure nægter.

Jeffrey Epstein tog i august sidste år sit eget liv i en fængselscelle i New York.

Han var anklaget for menneskehandel og misbrug af piger og helt unge kvinder. Han stod angiveligt bag et netværk af pædofile, men valgte at hænge sig, før hans sag kom for retten.