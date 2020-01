Umiddelbart var det en sikker sejr for præsident Donald Trump og republikanerne i det amerikanske Senat.

Men lækkede uddrag af en endnu ikke udgivet bog kan med ét have ændret alt det.

Der er naturligvis tale om den igangværende rigsretssag mod præsident Trump.

Selvom Trump og republikanerne led et gedigent nederlag i Repræsentanternes Hus, da det stod klart, at en rigsretssag skulle indledes, så har der på nærmest intet tidspunkt været tvivl om, at Senatet ville støtte præsidenten.

I modsætning til Repræsentanternes Hus, så er Senatet styret af Republikanerne. Og hver eneste gang, Demokraterne har ønsket at indkalde vidner eller få frigivet papirer fra Det Hvide Hus, så har Republikanernes flertal stemt et solidt nej.

Men det kan være ved at ændre sig. Og alt sammen på grund af et lækket manuskript af en bog. Det skriver flere internationale medier som The Guardian og New York Times.

Men det er ikke en bog skrevet af hvem-som-helst.

Hans navn er John Bolton. Han har tidligere været ambassadør for USA til FN under George W. Bush. Han beskrives som en ægte hardliner. Og så var han national sikkerhedsrådgiver under præsident Trump på et helt vitalt øjeblik, viser det sig.

John Bolton, tidligere national sikkerhedsrådgiver for præsident Trump, kan komme til at gøre livet rigtig surt for Trump. Foto: SERGEI GAPON Vis mere John Bolton, tidligere national sikkerhedsrådgiver for præsident Trump, kan komme til at gøre livet rigtig surt for Trump. Foto: SERGEI GAPON

Årsagen til, at Donald Trump netop nu som bare den tredje amerikanske præsident i historien er genstand for en rigsretssag, er, at han skulle have forsøgt at presse Ukraine til at undersøge den tidligere vicepræsident og nuværende kandidat til præsident for Demokraterne Joe Biden.

Hvis ikke Ukraine hjalp Trump, så ville resultatet være, at et stort militærbidrag på adskillige milliarder til det østeuropæiske land udeblev.

Trump har benægtet, at han skulle have forsøgt at presse et andet land til at undersøge en hjemlig politisk kandidat, hvilket er potentielt strafbart.

Men netop John Bolton - lyder det i manuskriptet fra den kommende bog - skulle præsident Trump have bedt om at tilbageholde det omtalte militærbidrag til Ukraine.

Hvis det er sandt, så kan Demokraterne i Senatet få netop det kronvidne, som skal til for at gøre livet rigtig surt for præsidenten.

Så vidt har Trumps partifæller nemlig holdt helt tæt og bakket op om præsidenten.

Men det billede er, efter afsløringerne af indholdet af Boltons kommende bog, begyndt at krakelere.

Således har eksempelvis den tidligere republikanske præsidentkandidat Mitt Romney vist interesse for at få John Bolton i vidneskranken i Senatet.

Heller ikke republikanerne Susan Collins, Lisa Murkowski eller Lamar Alexander er afvisende. Og de tre vil sammen med Mitt Romney være nok til at tippe flertallet i Senatet fra Republikanerne til Demokraterne.

Og dermed vil en mulig tur i vidneskranken fra John Bolton være åben. Og måske mere, hvis Bolton kan komme med information, som ser skidt ud for Trump.

Selv har præsidenten været på sit favoritmedie Twitter og afvise, at han skulle have fortalt John Bolton noget som helst om sagen.

'Jeg har ALDRIG fortalt John Bolton at bidrag til Ukraine var bundet op på undersøgelser af demokrater, inklusiv Biden. Faktisk brokkede han sig aldrig over dette, da han meget offentligt blev fyret. Hvis John Bolton har sagt dette, er det udelukkende for at sælge sin bog,' skriver Trump.