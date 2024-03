Jack Teixeira vil ifølge USA erklære sig skyldig i en omfattende lækage af tophemmelige dokumenter.

Den tidligere amerikanske garder Jack Teixeira vil erklære sig skyldig i en omfattende lækage af amerikanske statshemmeligheder om blandt andet krigen i Ukraine.

Det melder USA's justitsministerium sent torsdag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lækagen betragtes som den mest alvorlige sikkerhedsbrist i det amerikanske efterretningsvæsen, siden 700.000 dokumenter, videoer og beskeder blev delt på WikiLeaks-hjemmesiden i 2010.

Teixeira var indtil sin anholdelse 13. april sidste år ansat i nationalgardens flyvevåben i delstaten Massachusetts.

Siden blev han tiltalt for seks tilfælde af bevidst opbevaring og overførsel af tophemmelige oplysninger om USA's forsvar.

Dokumenterne skulle han have fået adgang til som en del af sit arbejde på en flyvebase.

Lækagen foregik tilsyneladende primært igennem onlinetjenesten Discord.

Den blev fordømt af Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, der mente, at det kunne svække landet i krigen mod Rusland.

- Det er unyttigt for os. Det er ikke fordelagtigt for Det Hvide Hus' omdømme, og jeg mener ikke, det er fordelagtigt for USA's omdømme, sagde han i et interview med avisen The Washington Post i maj sidste år.

Oprindeligt lod det til, at dokumenterne begyndte at florere på internettet omkring marts 2023.

Men faktisk var det ifølge The New York Times allerede i ugerne efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022, at han tilsyneladende begyndte at offentliggøre efterretninger på Discord.

Blandt dokumenterne kan man læse information om russiske og ukrainske tabstal.

Man kan også læse om de russiske efterretningstjenesters arbejde og den hjælp, vestlige lande har ydet Ukraine.

/ritzau/