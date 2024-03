22-årige Jack Teixeira har indgået aftale om fængsel i 16 år på grund af læk af fortrolige militæroplysninger.

Jack Teixeira, der er tidligere ansat i den amerikanske nationalgardes flyvevåben, har erkendt at have lækket forsvarshemmeligheder og idømmes på den baggrund 16 års fængsel.

Det skriver det amerikanske medie ABC News.

Teixeira har indgået en aftale med de amerikanske myndigheder om fængselsstraffen. ABC News har læst aftalen.

Som en del af aftalen skal Teixeira mødes med repræsentanter fra USA's forsvarsministerium og justitsministerium. Her skal han overdrage alle fortrolige dokumenter, som han måtte være i besiddelse af.

Den tidligere militæransatte har erkendt at have delt fortrolige dokumenter fra militæret primært via onlinetjenesten Discord.

Blandt de dokumenter, han var anklaget for at have lækket, var efterretninger om krigen i Ukraine.

Konkret skal Teixeira have videregivet oplysninger om det militærudstyr, som USA havde planer om at levere til Ukraine.

Herunder hvordan udstyret ville blive transporteret til Ukraine, og hvordan det skulle bruges i krigen, skriver ABC News.

Dokumenterne fik han adgang til via sit arbejde på en flyvebase.

Lækagen betragtes som den mest alvorlige sikkerhedsbrist i det amerikanske efterretningsvæsen, siden 700.000 dokumenter, videoer og beskeder blev delt på WikiLeaks-hjemmesiden i 2010.

USA's justitsministerium oplyste sidste år, at hvert af anklagepunkterne, der handlede om uautoriseret opbevaring og overførsel af nationale forsvarsoplysninger, kunne udløse op til ti års fængsel.

Ifølge ministeriet begyndte Teixeira at videresende fortrolige dokumenter i januar 2022, skriver ABC News.

Han blev optaget i nationalgardens flyvevåben i 2019.

Jack Teixeira var indtil sin anholdelse 13. april sidste år ansat i nationalgardens flyvevåben i delstaten Massachusetts.

/ritzau/