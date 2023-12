»Han er meget bekymret.«

Sådan lyder det fra en tidligere ansat i den forhenværende amerikanske præsident Donald Trumps administration – og det spiller angiveligt også en rolle i, hvorfor han stiller op til det kommende præsidentvalg.

Det er Alyssa Farah Griffin, der tidligere arbejdede i Trump-administrationen, blandt andet som direktør for strategisk kommunikation, som står bag udtalelsen, der ifølge Dagbladet og Newsweek faldt i et interview med CNN tirsdag.

Interviewet omhandlede blandt andet den tidligere præsidents 'julehilsen', hvor han i et opslag på sine sociale medier blandt andet skrev en besked henvendt til den særlige anklager Jack Smith, som på vegne af det amerikanske justitsministerium har anlagt en sag mod Trump for forsøg på at omgøre resultatet af valget i 2020.

Arkivfoto af Alyssa Farah Griffin. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Alyssa Farah Griffin. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

»Glædelig jul til alle, inklusive den korrupte Joe Bidens eneste håb, den utilregnelige Jack Smith,« indledte Donald Trump ifølge The Hill sit indlæg på sit sociale medie Truth Social, som sluttede med store bogstaver:

»MÅ DE RÅDNE OP I HELVEDE. IGEN, GLÆDELIG JUL!«

Spørger man Alyssa Farah Griffin – som forlod Det Hvide Hus i slutningen af 2020 og siden har markeret sig som en fremtrædende kritiker af sin tidligere chef – er Trump 'ærligt talt bekymret for, at han ender i fængsel'.

»Det er en slags vintage Donald Trump. Han er kendt for at komme med den slags vanvittige juleudtalelser, og så følger han op med et klip af ham i 'Alene Hjemme 2',« siger hun om Trumps julehilsen med henvisning til hans korte optræden i julefilmen fra 1992.

Her ses Donald Trump under et valgevent den 19. december. Foto: Scott Morgan/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Donald Trump under et valgevent den 19. december. Foto: Scott Morgan/Reuters/Ritzau Scanpix

»Hør her, det viser, at Jack Smith i høj grad lever i hans hoved. Han er meget bekymret over justitsministeriets efterforskning af begivenhederne omkring den 6. januar. Det er drivkraften bag hans politiske kampagne,« tilføjer Alyssa Farah Griffin.

Den 6. januar 2021 blev USAs Kongres i Washington, D.C. stormet af vrede demonstranter, der støttede Trump.

Demonstranterne ville have underkendt valgresultatet fra præsidentvalget, der var blevet afholdt den 3. november 2020, hvor Joe Biden blev valgt som ny præsident.

Videre mener Alyssa Farah Griffin – der har udtrykt støtte til Trump-rivalen Nikki Haley forud for det republikanske primærvalg – at Trump håber på at blive præsident, så han kan benåde sig selv:

»Selvom hans kampagnerådgivere gerne vil have, at det skal handle om økonomi, job og udenrigspolitik, bliver han ved med at vende tilbage til, at han helt ærligt er bekymret for at ende i fængsel. Han er nødt til at blive valgt til præsident for at kunne benåde sig selv,« siger hun til CNN.

Donald Trump er lige nu involveret i flere retssager mod sig, mens han samtidig forsøger at blive Republikanernes kandidat til det kommende præsidentvalg.

Han har nægtet sig skyldig i alle anklager, og han beskylder i stedet anklagemyndigheden for at forsøge at skade hans politiske muligheder.