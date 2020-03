Kampagneansatte for Bloomberg står uden sundhedsforsikring midt i pandemi efter brudte løfter, lyder anklage.

En tidligere ansat ved Michael Bloombergs nu hedengangne præsidentkampagne indgiver et gruppesøgsmål mod den amerikanske rigmand.

Det skriver nyhedsbureauet AP mandag lokal tid.

Påstanden lyder, at Bloomberg ikke har levet op til et løfte om at aflønne sine tusinder af kampagneansatte for arbejde i november.

Det havde han ifølge anklagen lovet at gøre, uanset om han lykkedes med at blive demokratisk præsidentkandidat eller ej.

Bloomberg, som er tidligere New York-borgmester, stoppede sin kampagne i begyndelsen af marts og støtter nu Joe Bidens kandidatur.

AP skriver, at Bloomberg sagsøges for at have lokket folk med i sin kampagne med falske løfter for blot at afskedige dem kort efter kampagnens endeligt.

Nu står mange og skal lede efter nyt job uden sundhedsforsikring, mens USA står over for en coronavirusepidemi, lyder det i søgsmålet.

- Den anklagedes opsigelse af kampagnemedlemmer har berøvet dem, lovet indkomst og sundhedsmæssige goder og efterladt dem og deres nærmeste potentielt uforsikrede, mens de står over for en global pandemi, står der i gruppesøgsmålet ifølge AP.

Den navngivne sagsøger er Donna Wood, der arbejdede med organisering i kampagnen.

Bloomberg begyndte først at markere sig for alvor i valgkampen op til supertirsdag, og han havde en uortodoks tilgang til valget.

Han gik sent ind i valgkampen og havde mest fokus på at vinde opbakning i befolkningsrige stater som Californien og Texas op til supertirsdag 3. marts.

Han deltog derimod ikke i primærvalg i små stater som Iowa og New Hampshire.

Bloomberg tilhører den konservative midte hos Demokraterne. Han har lagt stor vægt på kampen mod klimaforandringer, og han har haft en stab på over 300 personer, som arbejdede for ham på fuld tid i Californien. Det skriver Reuters.

Den 78-årige milliardær er ifølge Forbes god for mere end 55,5 milliarder dollar, skrev Reuters tidligere i marts.

/ritzau/