Gerningsmand begik selvmord efter at have skudt tre personer hos virksomhed i udkanten af Athen.

To mænd og en kvinde er mandag blevet dræbt under et skyderi hos en shippingvirksomhed i en forstad til Grækenlands hovedstad, Athen.

Gerningsmanden er en 76-årig tidligere ansat i firmaet. Han blev fundet død umiddelbart efter skyderiet.

Det oplyser græsk politi.

Ifølge politiet har den tidligere medarbejder tilsyneladende begået selvmord. Han er fundet livløs af politiet i shippingvirksomhedens ejendom.

Ved siden af hans lig lå en pistol.

Flere græske medier skriver, at manden barrikaderede sig i firmaets lokaler efter skyderiet.

Både politi, ambulancer og brandvæsnet rykkede ud, da anmeldelsen indløb mandag formiddag. Også styrker fra et antiterrorkorps blev tilkaldt.

Det er uklart, hvad motivet til skyderiet var.

Alderen på ofrene fremgår heller ikke.

Skyderier uden for bandemiljøet er relativt sjældne i Grækenland. Landet har strenge regler for, hvem der må eje våben.

Rederiet European Navigations, hvor skyderiet fandt sted, ligger tæt ved kysten i en forstad syd for Athen.

