Taner Kilic, tidligere bestyrelsesformand for Amnesty, var en af i alt fire fængselsdømte aktivister.

En tyrkisk domstol har idømt Taner Kilic, tidligere chef i Amnesty International, seks år og tre måneders fængsel.

Han var en af i alt 11 menneskerettighedsaktivister, som var stillet for retten fredag.

Syv tiltalte blev frikendt. I alt fire blev idømt fængselsstraffe. De tre andre, som blev kendt skyldige, fik over to års fængsel for at have støttet terrorisme. Heriblandt er den tidligere Amnesty-chef, Idil Eser.

De afviser alle de anklager, som er rettet mod dem.

Taner Kilic er dømt for "medlemskab af en terrororganisation". Ifølge anklagemyndigheden skal han have haft bånd til Gülen-netværket.

Præsident Recep Tayyip Erdogan anklager eksilprædikanten Fethullah Gülen og hans tilhængere for kupforsøget i Tyrkiet i 2016.

- Absurde anklager. Ingen beviser. Efter en tre år lang retssag er Taner Kilic dømt for medlemskab af en terroristorganisation, skriver Andrew Gardner fra Amnesty International på Twitter.

De 11 personer, som fik deres sag afgjort fredag, blev alle pågrebet i sommeren 2017 ved et møde om netsikkerhed, som menneskerettighedsaktivister holdt på øen Bÿükada ud for Istanbul.

De tyrkiske myndigheder mener, at de havde planer om et statskup.

Dommen skulle allerede have været afsagt i oktober sidste år, men domsafsigelsen blev udskudt på ubestemt tid. Ved et retsmøde i februar blev sagen udsat endnu engang uden at årsagen blev tydeliggjort.

Ti af de anklagede blev løsladt fra et topsikret tyrkisk fængsel i oktober 2017.

Taner Kilic blev først løsladt mod kaution i august 2018, efter at han havde tilbragt 14 måneder i fængsel.

En række kulturpersonligheder har engageret sig i sagen - deriblandt Whoopi Goldberg, Peter Gabriel, Ai Weiwei, Catherine Deneuve og Angélique Kidjo.

- Når menneskerettighedsforkæmpere bliver kneblet, truer det rettighederne for os alle, skrev de i et åbent brev i 2017.

