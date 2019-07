Britiske David Frost, der tidligere var ambassadør i Danmark, ser ud til at få nøglerolle for Boris Johnson.

Det britiske handelskammer meddeler, at deres direktør, David Frost, er trådt tilbage til fordel for en post i landets nye regering.

- Frost får uden tvivl en nøgleposition under de næste skridt af Storbritanniens forhandlinger om en skilsmisse fra EU, tilføjer handelskammeret. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

David Frost har en baggrund som diplomat. Han har blandt andet været ambassadør i Danmark fra 2006 til 2008.

Den nyindsatte britiske premierminister, Boris Johnson, vil ifølge medierne BBC og The Telegraph udnævne Frost til sin EU-rådgiver og det, der i EU-diplomatiet kaldes EU-sherpa.

Det betyder, at han bliver den højest placerede embedsmand, der skal stå for kontakten til embedsmænd i Bruxelles og tilsvarende rådgivere på regeringschefernes kontorer i de øvrige EU-landes hovedstæder.

Det vil ikke være første gang, at Frost og Johnson har arbejdet tæt sammen på det udenrigspolitiske område. Da Johnson var udenrigsminister, arbejdede Frost ifølge New York Times for ham som politisk rådgiver.

Onsdag eftermiddag blev Boris Johnson officielt indsat som Storbritanniens premierminister.

Han kom ud af slottet Buckingham Palace omkring klokken 16.30 efter at han havde været i audiens hos dronning Elizabeth II.

Da Johnson havde holdt sin første tale som regeringsleder, gik han ind i premierministerboligen i Downing Street 10, hvor han skal i gang med at danne sin regering.

/ritzau/