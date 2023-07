Der er sagt og skrevet meget om det kortvarige oprør, som Vladimir Putin og Rusland blev udsat for af Jevgenij Prigozjin og hans Wagner-lejesoldater.

For selvom oprøret stoppede, før det nåede til Moskva, er der mange, som mener, at det har efterladt præsidenten i en svagere position – især, fordi oprøret ikke ser ud til at få de store konsekvenser for Jevgenij Prigozjin og hans mænd.

Blandt dem, der mener, at oprøret har svækket Putin, er USAs tidligere ambassadør i Rusland, Michael Anthony McFaul. En post han havde fra 2012 til 2014. Han går endda så langt til at mene, at oprøret på sigt kan være med til at fælde Putin og hans regime.

»På kort sigt skal Putin nok klare sig, men på lang sigt ser det ikke godt ud for Putin. Hans image som en urokkelig leder har fået et slag. Han klarer den formentlig ikke,« skriver han på sin blog ifølge Dagbladet.

Michael Anthony McFaul var ambassadør fra 2012-2014. Foto: Harry Hamburg/AP/Ritzau Scanpix

Michael Anthony McFaul er i dag underviser på Stanford Universitet.

Det var lørdag 23. juni, at Jevgenij Prigozjin pludselig sendte sine tropper imod Moskva. Undervejs blev blandt andet en helikopter fra det russiske militær, som fulgte konvojen, skudt ned.

Men lige så pludselig stoppede konvojen og begyndte at vende tilbage mod deres poster i Ukraine. Dette skete, fordi Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, på vegne af Vladimir Putin havde forhandlet en aftale med Wagner-lederen på plads.

Den indebar straffrihed for Prigozjin, som flytter til Hviderusland.