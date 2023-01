Lyt til artiklen

»Jeg tænkte ikke på mig selv og for at være ærlig, så tænkte jeg ikke engang på min familie.«

Det fortæller den tidligere guvernør for Nangahar provinsen i Afghanistan Ziaulhaq Amarkhil.

Da Taliban generobrede Afghanistan for rullende kameraer i august 2021, så hele verden med, mens tusindvis af kvinder, børn og mænd klyngede sig fast til flyene i lufthavnen i Kabul med frygten malet i ansigtet.

Ziaulhaq Amarkhill har også været rådgiver for den tidligere afghanske præsident. Nu bor han i Kabul, hvor han er stifter af den politiske bevægelse National Stability Society.

Ziaulhaq Amarkhils provins var den sidste stopklods for Taleban på deres vej mod Kabul.

Den tidligere guvernør og rådgiver for den afghanske præsident Ziaulhaq Amarkhil, der måtte være modig, mens han var bange for at blive dræbt. Foto: Privatfoto

»Jeg havde fire muligheder. Vi kunne vælge at kæmpe, fordi militæret ikke var stærkt nok. Vi kunne flygte til Kabul, men vejene var blokeret. Vi kunne tage til Pakistan, men det nægtede jeg. Den fjerde mulighed var at blive i min provins med mit folk,« fortæller Ziaulhaq Amarkhil til B.T.

Der var ikke meget hjælp at hente hos myndighederne. Kommandøren for hæren var væk. Chefen for politiet var ingen steder at finde, og højtstående sikkerhedsembedsmænd var også forsvundet.

Ziaulhaq Amarkhil stod med ansvaret for 1.702.000 menneskeliv. Han valgte at blive i sin provins med sit folk.

»Jeg havde ansvaret for dem. Jeg ville lave en fredfyldt overgang med Taliban,« fortæller han til B.T.

Med stor magt følger stort ansvar. Den tidligere guvernør måtte gøre alt for, at der ikke opstod panik blandt lokalbefolkningen.

»Mens jeg talte med Taliban, havde jeg kun et par sikkerhedsvagter, og jeg blev nødt til at holde modet oppe for de lokale igennem sociale medier og pressemeddelelser. Jeg fortalte, at alt var under kontrol, og at de ikke skulle bekymre sig.«

»Men i mit sind var jeg bange for, at Taleban ville dræbe mig eller smide mig i fængsel.«

Ziaulhaq Amarkhil (i hvid kjortel med mørk vest midt i billedet) mødes her med repræsentanter fra Taliban for at overdrage provinsen. Foto: Privatfoto

Når man hører Ziaulhaq Amarkhil fortælle om de skæbnesvangre dage, så er det tydeligt at høre, at det hverken er ham selv eller familien, der fylder mest.

»Jeg tænkte ikke på mig selv, og hvis jeg skal være ærlig, så tænkte jeg heller ikke på min familie, fordi der bor mange mennesker i provinsen, og jeg var bekymret for dem, og jeg var bekymret for, om der var nogen, der ville plyndre vores banker.«

Ziaulhaq Amarkhil mødtes med Taliban og overgav sin provins fredfyldt. Han flyttede derefter til Kabul, hvor frygten for den militante gruppering stadig sad i ham.

»Da jeg flyttede til Kabul frygtede jeg igen, at der var nogen, der ville dræbe mig eller skabe problemer for min familie eller for min bror.«

»Der skete gudskelov ikke noget, men det her er mit land, og jeg ville ikke efterlade mit folk. Jeg havde en chance for at flytte til Vesten med min familie, men jeg ville blive for at kæmpe for mit folk,« siger han til B.T.

Det er nu mere end halvandet år siden, at Taleban overtog magten i Afghanistan.

Tusindvis af afghanere flygtede, fordi de frygtede den brutalitet, som Taleban var blevet et symbol for. Flere nærede dog et håb om, at de var blevet mere moderne.

Det håb forsvinder langsomt, hvis det ikke allerede er forsvundet.

Den 20 december 2022 udsendte Taleban ordrer om, at universiteter i Afghanistan skulle suspendere undervisningen af kvindelige studerende.

Kort efter forbyder Taliban også kvinder at arbejde for ngo'er (red. ikke-statslig organisationer).

Tomme pladser i et klasseværelse for kvindelige studerende på Mirwais Neeka universitet i provinsen Kandahar. Billedet er taget den 21. december 2022 Foto: STRINGER

»Jeg var chokeret. Det var ikke kun kvinderne, der var chokeret. Vi var alle chokeret. Jeg kan klart sige, at det ødelagde os, da vi hørte det fra vores regering og Taliban-regimet,« siger Ziaulhaq Amarkhil til B.T.

Udmeldingen chokerede hele verden, fordi der var det spinkle håb om, at Taliban kunne samle afghanerne.

»Vi er meget kede af det, og vi er meget skuffet. Vi forventede det ikke fra vores regering. Hvordan kan det ske, når vi lever i det 21. århundrede? Vi er nervøse for, at der kommer flere forbud.«

Forbuddet kommer måske ikke som en overraskelse for mange, der har fulgt landet fra sofaen, men for afghanerne har forventningerne været højere, fortæller den tidligere guvernør.

»Det internationale forhandlingshold gav forkerte informationer og håb til befolkningen. De fortalte os, at alt bliver godt, Taliban har ændret sig, og at der ikke vil blive problemer for det afghanske folk. Det var et falsk håb givet af Taliban og det internationale samfund i Afghanistan.«

Beslutningen om at forbyde kvinder at læse på universitetet har ikke kun efterladt Afghanistan i chok. Flere muslimske lande som Qatar, Tyrkiet og Saudi-Arabien har været ude og offentligt fordømme beslutningen.

I april 2021 besluttede NATO, at de sidste tropper skulle trækkes ud af Afghanistan få måneder efter.

Ziaulhaq Amarkhil mener, at beslutningen blev truffet for hektisk af Vesten, men han mener også, at afghanerne selv må sætte sig ned og løse problemerne.

»Vi forventede ikke, at USA ville trække sig tilbage på den måde, de trak sig ud af Afghanistan. Det var for hurtigt.«

»Men jeg er kommet til den konklusion, at det er en opgave for det afghanske folk. Taliban skal lytte til verden, fordi vi er en del af den verden.«