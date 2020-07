Tidligere administrerende direktør i virksomheden Wirecard, Markus Braun, er blevet anholdt.

Det samme er selskabets tidligere finansdirektør og regnskabschef.

Det skriver Finans.

På et pressemøde onsdag fortæller anklageren, at Braun og andre medlemmer af ledelsen angiveligt har kendt til tabene i virksomheden siden 2015.

De tre anholdte skulle, ifølge anklageren, have bedraget låneudbydere for cirka 3,2 milliarder euro svarende til næsten 24 milliarder danske kroner.

Skandalen begyndte at rulle, da virksomheden tilbage i juni ikke kunne få godkendt deres regnskab, da der manglede 14 milliarder kroner.

I midten af juni blev Markus Braun anholdt, og bestyrelsen erklærede selskabet insolvent.

Siden blev Braun løsladt igen mod kaution, men onsdag er han altså blevet anholdt igen.

Myndighederne begyndt at efterforske sagen som en potentiel hvidvaskningssag, og Wirecards kontorer i både München og Dublin er blevet ransaget.

Det er også kommet frem, at selskabet allerede sidste år blev gjort opmærksom på de problematiske regnskaber.

For eksempel advarede konsulentkæmpen McKinsey i august 2019 selskabet om, at der var rod i regnskaberne.

Derudover mente McKinsey, at selskabet heller ikke havde en egentlig proces for opkøb og integration efter fusioner. Alle disse mangler skabte 'en høj sandsynlighed for renommémæssige, økonomiske og juridiske risici for organisationen,' lød det i et dokument.

EU's finansielle vagthund har indledt en officielt undersøgelse af det tyske finanstilsyn, Bafin, og organisationen Financial Reporting Enforcement Panel (FREP), som overvåger tyske selskabers regnskabsrapportering.

Derudover har den tyske finansminister, Olaf Scholz, udtalt, at der som følge af skandalen vil blive ændret i lovgivningen for finansielt tilsyn.