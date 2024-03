Mere end 18 timer, efter at valgstederne lukkede i Pakistan, tegner der sig ikke en klar vinder.

Den tidligere pakistanske premierminister Nawaz Sharifs parti er en lille smule foran i tidlige valgresultater fredag morgen, efter at stemmeoptællingen har været ramt af usædvanlige forsinkelser.

Klokken 07.00 dansk oplyser Pakistans valgkommission (ECP), at 47 ud af de i alt 265 pladser i Pakistans parlament er fordelt.

Sharif parti Pakistans Muslimske Liga (PML-N) har fået 17, mens støtter af den nu fængslede tidligere premierminister Imran Khan har fået 14.

12 sæder er gået til Pakistans Folkepari (PPP), som Bilawal Bhutto Zardari som leder. Han er søn af tidligere premierminister Benazir Bhutto, der blev snigmyrdet.

Resten er gået til mindre partier eller uafhængige, der ikke har forbindelse til nogle af de andre partier eller kandidater.

Den tidligere premierminister Imran Khan sidder fængslet, og hans parti, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) er blevet udelukket fra at deltage i torsdagens valg.

Khans støtter har i stedet valgt at stille op som uafhængige.

Det er et "problem med internettet" som er grund til, at optællingen af stemmer er forsinket, oplyser valgkommissionen i Pakistan (ECP) uden at uddybe yderligere.

Før valghandlingen sagde regeringen, at den ville lukke for mobilsignalet over hele landet torsdag.

Landets indenrigsministerium begrundede det med et behov for at "opretholde lov og orden".

Valgets store sværdslag ventes at blive mellem kandidater støttet af den fængslede tidligere premierminister Imran Khan, hvis parti, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) vandt det seneste valg, og Pakistans Muslimske Liga (PML-N), som Nawaz Sharif, der har været premierminister tre gange før, står i spidsen for.

Et parti skal have 133 pladser i parlamentet for at mønstre et simpelt flertal.

Optællingen af stemmer fortsætter fredag morgen lokal tid og et endeligt resultat ventes først senere på dagen.

Torsdag under valghandlingen var tusindvis af tropper indsat på gaderne og valgstederne på tværs af landet.

På trods af sikkerhedsforanstaltningerne blev ni mennesker, inklusiv to børn, dræbt af bomber, granater og militærets kugler.

/ritzau/