Omkring 100.000 norske kroner. Per person.

Julebonussen for de ansatte i det norske havbrugsselskab Ellingsen Seafood er i år lidt ud over det sædvanlige.

Det skriver Bladet Vesterålen og VG.

Det har været et godt år for det norske havbrugsselskab, der primært opdrætter, sælger og eksporterer laks. Derfor har ejerkredsen valgt at forgylde deres ansatte ved at give dem tilsammen 10 millioner norske kroner i julebonus.

Da der er omkring 100 ansatte, svarer det til godt 100.000 norske kroner pr. ansat - hvilket i danske kroner svarer til cirka 75.000 kroner.

»I år valgte vi at gå med en god bonus. Jeg synes, det er hyggeligt at kunne give tilbage til nogen, som virkelig fortjener det,« siger den daglige leder ved Ellingsen Seafood, Line Ellingsen, til VG.

Selskabet har også tidligere givet de ansatte bonusser, men ikke i samme størrelsesorden.

»Som jeg før har sagt, er vi også optaget af at være en god arbejdsgiver de andre dage i året. Men julen er jo ekstra speciel,« siger Line Ellingsen, der har været leder af det familieejede selskab siden 1997.

Ellingsen Seafood blev oprettet som et traditionelt fiskebrug på Skrova i Lofoten i 1947, men har siden udviklet sig til et af Nordnorges største havbrugsselskaber.