Tiden er ved at løbe ud, og samtidig er det usandsynligt, at der bliver fundet en aftale i år.

Det advarer Greenpeace, efter at femte runde af forhandlingerne for FNs traktat, som skal beskytte havene, gik i stå fredag efter to uger.

Og uden en aftale om nye forhandlinger, ser det ud til, at der vil gå endnu længere tid, før der falder en aftale på plads. Det har ført til bekymring fra både Greenpeace og WWF.

»Tiden er løbet ud. Hvis vi ikke når en aftale, sætter vi livet og fødevaresikkerheden på spil for milliarder af mennesker verden rundt,« siger Laura Meller fra Greenpeace.

Traktaten vil fastsætte regler, som skal beskytte den truede biodiversitet i cirka 30 procent af verdens have, ifølge The Guardian. Samtidig falder to tredjedele af verdens havområder uden for nationale farvande – og derfor uden aftaler for, hvordan de skal beskyttes.

Derfor er aftalen uhyre vigtig, mener Greenpeace og WWF.

Lige nu er under én procent af de store havområder nemlig beskyttet uden en ny traktat, ifølge The Washington Post.

De nu stoppede forhandler har primært handlet om at etablere beskyttede områder, og at hjælpe fattige lande til at kunne benytte havet produktivt og bæredygtigt.

Såfremt parterne når en aftale, vil den træde i kraft i 2030. Aftalen står på skuldrene af en allerede etableret aftale indgået af mere end 50 lande, som hedder High Ambition Coalition, men som ikke har noget juridisk grundlag i de områder, de nu forsøger at forhandle om.

På verdensplan er der samtidig et mål om at afsætte 30 procent af havet af til at være havreservater.

Havet spiller desuden en vigtig rolle mod temperaturstigningerne, fordi mere end 90 procent af overskydende varme fra klimaforandringerne bliver absorberet af havet.