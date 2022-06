Lyt til artiklen

Stig Millehaugen, der er dømt for to drab, har været på flugt i tre dage. Nu arbejder politiet mod uret, siger en ekspert.

53-årige Stig Millehaugen var på udgang og vendte aldrig tilbage til fængslet i Trondheim.

Han afsoner en straf for drab på en bandeleder og fængselsbetjent, og nu er nordmanden på fri fod. Det skriver VG, der har talt med en tidligere politiefterforsker.

»De næste 24 timer bliver kritiske. Nu arbejder politiet mod uret. Min erfaring er, at hvis man ikke foretager en anholdelse inden for to til tre dage, kan der gå lang tid, før han bliver fundet,« siger Johnny Brenna, der tidligere har jagtet Stig Millehauge som politiefterforsker.

Stig Millehauge har nemlig været på flugt før. Hele tre gange faktisk.

I 1992 flygtede han fra Berg distriktsfængsel, hvor han afsonede en dom for groft røveri.

Han blev forflyttet og formåede i samme år at flygte fra Sarpsborg fængsel, hvor han skød og dræbte en fængselsbetjent.

I oktober i 2000 flygtede han på ny og blev først anholdt i juni i 2001. Og nu er han atter på flugt, men denne gang kan Stig Millehauge blive fanget af noget helt nyt.

Johnny Brenna påpeger, at digitale spor hurtigt kan fange Stig Millehauge, hvis man benytter sig af en mobiltelefon eller computer.

Stig Millehaugen har siddet i fængsel det meste af sit voksne liv, og han er tidligere blevet beskrevet som 'Norges farligste mand.'

Og derfor opfordrer Johnny Brenna til, at man ikke forsøger at tilbageholde Stig Millehaugen, hvis man møder ham.

Den tidligere politiefterforsker er overbevidst om, at Stig Millehaugen er bevæbnet og kan være farlig, hvis han bliver presset.

Stig Millehaugen er også efterlyst internationalt via Interpol.