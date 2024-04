»Tag ikke fejl af det. Det, der skete i den bolig, var intet mindre end en massakre.«

Da en blot tiårig dreng mandag morgen vågnede i sit hjem i den amerikanske by Oklahoma, ventede der ham et frygteligt og blodigt syn lige på den anden side af døren til hans soveværelse.

For rundt om i huset fandt han sin far, sin mor og sine tre brødre ligge døde.

Det skriver ABC News og nyhedsbureauet AP.

Politiet i byen, Oklahoma City Police Department, fortalte mandag på et kort pressemøde, at man havde fundet fem personer ligge døde inde i huset, efter man havde modtaget en anmeldelse om sagen.

»De led alle en voldsom død,« lød det mandag fra politiinspektør Gary Knight.

Nu er det kommet frem, at det var familiens blot tiårige søn, der ringede til politiet og fortalte, at »alle i huset så ud til at være døde«.

»Han sagde, han lige var vågnet, og havde fundet ligene,« kunne Gary Knight ifølge AP fortælle på et pressemøde tirsdag.

Der beskrev politiinspektøren også det syn, der mødte betjentene inde i huset, som et »blodbad«.

»Tag ikke fejl af det. Det, der skete i den bolig, var intet mindre end en massakre,« fortalte han.

Allerede mandag slog politiet fast, at der ikke var tale om en ulykke – og nu lyder det, at der formentlig er tale om fire drab og et selvmord.

I hvert fald arbejder politiet ud fra den teori, at familiens far, den 42-årige Jonathon Candy, først skal have dræbt sin hustru, 39-årige Lindsay Candy, hvorefter han skal have dræbt tre af deres sønner:

18-årige Dylan, 14-årige Ethan og 12-årige Lucas.

Derefter skal faderen have vendt pistolen mod sig selv og have trykket på aftrækkeren.

Imens alt det skete, lå familiens yngste barn, den tiårige dreng, og sov på sit værelse. Hans ventilation var tændt, hvilket ifølge politiet kan forklare, hvorfor han ikke vågnede af lydene fra huset.

På pressemødet fortalte Gary Knight, at motivet til de blodige drab endnu ikke er klarlagt, men at efterforskerne mener, at skyderiet skete, efter forældrene havde haft et skænderi.

»På et tidspunkt bevæbnede han (Jonathan Candy) sig med en pistol, han skød hende flere gange og dræbte hende,« fortalte Knight.

»Derefter gik han systematisk gennem hjemmet og skød og dræbte børnene.«

Det står endnu uklart, hvorfor det fjerde barn – den tiårige – undgik samme tragiske skæbne som sine brødre.

Gary Knight har oplyst, at politiet på intet tidspunkt tidligere har haft kontakt til familien, at man ikke før har været kaldt ud til huset, og at der ikke umiddelbart er nogen historik om vold i hjemmet i familien.

Den tiårige dreng er nu anbragt i andre familiemedlemmers varetægt.

Imens efterforskes sagen fortsat for at finde ud af, hvad der helt præcist skete – og hvad motivet var.