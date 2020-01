Der er svenskere, tyskere og briter blandt de omkomne i et flystyrt i Iran, der har kostet 176 personer livet.

Ti svenske statsborgere er blandt de i alt 176 omkomne i et styrt med et ukrainsk Boeing-fly i Iran.

Det skriver Ukraines udenrigsminister på Twitter.

82 iranere har også mistet livet i styrtet, hvor alle omkom. Det samme har 63 canadiere, 11 ukrainere, ti svenskere, fire afghanere, tre tyskere og tre briter, skriver udenrigsminister Vadym Prystaiko.

Det styrtede fly var et Boeing-fly fra Ukraine International Airlines.

Luftfartsselskabet har på sin hjemmeside bekræftet, at 167 passagerer og ni besætningsmedlemmer er omkommet i styrtet.

Selskabet oplyser omkring klokken 9.30 onsdag, at det inden længe vil offentliggøre en liste over nationaliteterne på de dræbte.

Ifølge talspersoner fra selskabet er der ikke tegn på, at der har været noget galt med flyet, før det lettede fra den internationale lufthavn Imam Khomeini i Irans hovedstad, Teheran.

Flyet var blevet rutinemæssigt tjekket så sent som 6. januar, og her havde der heller ikke været tegn på, at der skulle være noget galt med det.

Flystyrtet skete, få timer efter at Iran angreb to militærbaser i Irak, hvoraf den ene husede både amerikanske og danske soldater. Det var et iransk modsvar på USA's drab på den magtfulde iranske militærleder Qassem Soleimani fredag i sidste uge.

Men flystyrtet i Iran og spændingerne mellem USA og Iran er ikke forbundet, lyder det fra ukrainsk side. Ambassaden afviser "terrorisme".

Flyet, der styrtede ned, havde kurs mod Ukraines hovedstad, Kijev.

