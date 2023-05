Ti personer er torsdag morgen blevet fragtet til hospitalet i norske Sandnes efter pludseligt at have fået det dårligt under en telttur.

Politiet har mistanke om kulilteforgiftning.

Det skriver Dagbladet.

Alle ti har overnattet i det samme telt, og det er derfor, politiet formoder, at det kan være en tændt kulgrill, der er forklaringen på den mulige forgiftning.

Både ambulancer, politi, helikopter og brandvæsnet blev kaldt til Tengesdalsvatnet i Sandnes i det sydvestlige Norge klokken 03.18 torsdag nat.

Politiet beretter, at mindst tre af personerne viser alvorlige tegn på kulilteforgiftning, heraf var to ikke ved bevidsthed, da redningsmandskab ankom til stedet.

»Det drejer sig om to eller tre familier, både børn, teenagere og voksne. De ældste er omkring 40 år og den yngste er omkring 10 år,« siger operationsleder Victor Fenne-Jensen, ifølge Dagbladet.

Dagbladet har senest talt med politiet 06.13 torsdag morgen, og her var der ikke noget nyt om tilstanden på de ti personer.

Politiet understreger dog, at de ikke mener, at der er tale om et kriminelt forhold.

Opdateres ...