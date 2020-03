Britisk politi blev tirsdag eftermiddag kaldt ud til King George havnen i byen Hull i det nordlige England.

Her fandt de ti personer spærret inde i en container.

Ifølge det britiske lokalmedie Hull Daily Mail var alle 10 personer i live, da de blev fundet.

Dog havde flere af dem brug for akut lægehjælp.

»Nogle har brug for lægebehandling, men ingen af disse mistænkes at være i kritisk tilstand,« sagde en talskvinde for den lokale politiafdeling, Humberside Police, tirsdag eftermiddag i en pressemeddelelse.

Senere blev det uddybet, at tre personer blev kørt til et nærliggende hospital, mens syv personer blev tilset af en læge på stedet.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke udsendt flere oplysninger.

Derfor vides det endnu ikke, hvem de ti personer er, eller hvorfor de befandt sig i containeren.