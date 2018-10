Græske myndigheder har registreret en stigning i antallet af migranter, der krydser grænsen fra Tyrkiet.

Athen. 11 personer, hvoraf størstedelen formodes at være migranter, er tidligt lørdag omkommet i en bilulykke i Grækenland.

Det oplyser græsk politi.

Ulykken skete nær byen Kavala i den nordlige del af landet ved 4-tiden natten til lørdag. Her kørte bilen frontalt ind i en lastbil i modsatte kørebane og brød efterfølgende i brand. Alle i køretøjet mistede livet.

Lastbilchaufføren pådrog sig mindre skader og modtager behandling på hospitalet.

Ti af de dræbte formodes at være migranter, der for nylig har krydset grænsen fra Tyrkiet. Bilens chauffør, der også døde i ulykken, menes at have været menneskesmugler ifølge politiet.

Græske myndigheder har de seneste måneder registreret en stigning i antallet af migranter, der ulovligt krydser den græsk-tyrkiske grænse.

Når de kommer ind i Grækenland, prøver de normalt at komme til byen Thessaloniki for at blive registreret og søge om asyl.

Ifølge Den Internationale Organisation for Migration (IOM) er der i 2018 ankommet knap 37.000 migranter til Grækenland i år. Siden 2015 har over 1,1 million migranter fundet vej til Grækenland.

/ritzau/AP