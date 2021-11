6. januar blev Kongressen i Washington D.C. stormet.

Det stod en stor gruppe tilhængere af tidligere præsident Donald Trump for.

En af dem var Jacob Chansley, der senere blev kendt under navnet 'QAnon Shaman'. Nu – mere end ti måneder senere – er han blevet dømt for bestormningen.

Og han kan se frem til at tilbringe en god rum tid bag tremmer. Det skriver TMZ.

Onsdag blev QAnon Shaman nemlig idømt fængselsstraf i tre år og fem måneder - 41 måneder i alt.

Anklagerne krævede Jacob Chansley fængslet i fire år og tre måneder. De gik nemlig efter en hård straf, da de ønskede at fremvise et eksempel for dem, der ligeledes afventer dom for at storme Kongressen.

Uromageren indgik dog et forlig med domstolene og indvilgede i at acceptere en dom mellem 41 og 51 måneders fængsel.

Det må siges at have været en fordelagtig aftale for Chansley, der som bekendt blev dømt i den lave ende af den skala.

I samme ombæring anmodede Chansley – som har været varetægtsfængslet siden optøjerne – om at blive løsladt fra fængslet, mens han afventede sin dom. Noget, der dog ikke blev aktuelt.

Jacob Chansley, der er fra Arizona, blev mentalundersøgt efter kongresstormningen og har fået flere diagnoser, herunder bipolar lidelse, depression, angst og forbigående skizofreni

Omtrent 600 mennesker blev anholdt efter stormen på Kongressen.

Urolighederne skete efter, at Donald Trump havde fremført en række falske påstande om, at hans nederlag til Joe Biden skyldtes valgsvindel.