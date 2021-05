Ligene af syv kvinder og tre børn er blevet fundet på en tidligere politimands ejendom i El Salvador.

Ligene var gravet ned i den 51-årige mands have, skriver dagbladet.no.

Manden blev anholdt forrige lørdag, fordi han var mistænkt for at have dræbt to kvinder.

Det var naboer, som havde alarmeret politiet, efter de havde hørt en kvinde råbe efter hjælp, har anklagemyndigheden oplyst.

Ejendommen, hvor politiet har fundet flere nedgravede lig. (Photo by - / NATIONAL CIVIL POLICE / AFP)

På mandens ejendom fandt myndighederne ligene af en 57-årig kvinde og hendes 26-årige datter i en blodpøl inde i huset.

Begge ofre bar præg af at have været udsat for seksuelle overgreb.

Efterfølgende fandt politiet ligene af en syv år gammel pige og to drenge på to og ni år, der var blevet gravet ned.

Man antager, at nogle af ligene har befundet sig i jorden op mod to år.

Mindst 25 mennesker er meldt savnede i området.

Den 51-årige mand blev fyret fra politiet i 2005 efter seksuel agressiv opførsel, og han har afsonet en fængselsdom på fem år.

Manden har ifølge El Salvadors sikkerhedsminister Gustavo Villatoro psykopatiske træk og har dræbt på vegne af andre.

Ti mistænkte medskyldige er også blevet anholdt.