Det varer omkring seks uger endnu, inden en ny partileder og premierminister er på plads efter Mays afgang.

Ti kandidater står på spring for at afløse Theresa May som konservativ partileder og premierminister.

Blandt dem finder man tidligere udenrigsminister Boris Johnson, nuværende udenrigsminister Jeremy Hunt og miljøminister Michael Gove.

Det viser den officielle liste over kandidater, som Det Konservative Parti fremlagde mandag aften.

Hver af kandidaterne skulle have opbakning fra mindst otte parlamentsmedlemmer for at kunne blive godkendt.

Vinderen af kampen om partilederposten præsenteres tidligst den 22. juni, når parlamentarikerne har indsnævret feltet til to kandidater, som partiets medlemmer derpå stemmer om.

Theresa May forlod fredag officielt posten som leder af Storbritanniens konservative parti, men forbliver premierminister til en ny partileder er valgt - formentligt sidst i juli.

/ritzau/