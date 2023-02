Lyt til artiklen

Argentinas immigrationsmyndigheder har fredag tilbageholdt 10 gravide russere i lufthavnen i Buenos Aires.

Kvinderne mistænkes for at rejse itil Argentina for at føde, så deres børn opnår statsborgerskab i landet, skriver mediet Meduza.

De er blevet tilbageholdt over de seneste tre dage, og sidder nu i myndighedernes varetægt i Pistarini International Airport.

Argentina har siden krigens udbrud i Ukraine oplevet et boom i russisk fødselsturisme, og kvinderne er således blot få i en lang række af russere, der kommer til det sydamerikanske land med en baby i maven.

For mens konflikten for russerne til at søge ud af Rusland, har den også gjort det sværere for borgerne at få visum andre steder i verden – men ikke i Argentina.

Her har de slet ikke behov for visum, og når de først er kommet ind, kan deres nyfødte tilmed få statsborgerskab. Det gør det også lettere for forældrene at opnå det, skriver The Guardian.

Ruslands konsulat i Argentina anslår, at mellem 2000 og 2500 russere er migreret til Argentina i 2022, og at op til 10.000 flere potentielt set kan flytte dertil i 2023, lyder det videre fra mediet.

Men nu kunne det altså tyde på, at Argentina forsøger at sætte en kæp i hjulet for de planer.

Det bliver dog ikke uden modstand: To af de i alt ti kvinder, der er blevet tilbageholdt over de seneste tre dage, har således lagt sag an mod immigrationsmyndighederne i landet – og én har allerede vundet.