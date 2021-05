Et ubærligt syn mødte redningsarbejdere, da de kom ud til ruinerne af en treetagers bygning i Gaza.

Under murbrokkerne fandt de ti medlemmer af en palæstinensisk familie, der havde været samlet for at fejre den muslimske højtid Eid.

Otte børn og deres to mødre lå døde blandt brætspil, tallerkener med mad og legetøj, rapporterer The Independent.

Pludselig kunne redningsarbejderne høre gråd.

Foto: MOHAMMED SALEM

Klamrende sig til sin mors bryst fandt de en lille baby på fem måneder, som mirakuløst havde overlevet bombeangrebet.

»Hvad har de gjort mod israelerne for at blive angrebet, mens de sidder fint klædt på i deres Eid-tøj i deres onkels hus?« spurgte den fortvivlede far til den overlevende baby ved sin søns hospitalsseng.

»De er kun børn – de har ikke affyret raketter,« sagde han ifølge The Independent, inden han brød sammen.

Mindst 139 palæstinensere, herunder 39 børn, er blevet dræbt hovedsageligt på grund af israelske luftangreb, oplyser Gazas sundhedsministerium.

Familiemedlemmer sørger over tabet af de to mødre og deres otte børn, som omkom efter et bombeangreb i Gaza. (Foto: MAHMUD HAMS / AFP) Foto: MAHMUD HAMS

I Israel har ti mistet livet, herunder to børn. Seks er i kritisk tilstand efter raketangreb fra Gaza.

Den israelske hær har flere gange understreget, at den gør alt, hvad den kan, for at undgå civile tab.

Det indebærer blandt andet et advarselssystem, hvor folk bliver advaret kort inden et angreb.

Men ifølge faren, Mohamed al-Hadidi, fik hans kone og deres fælles børn ingen advarsler, inden bomberne faldt.

Lørdag blev Jala Tower, der huser forskellige internationale medier i Gaza, jævnet med jorden ved et israelsk luftangreb. Det israelske militær havde forinden udsendt en advarsel, så ansatte havde tid til at forlade bygningen. (Foto: Mahmud Hams / AFP) Foto: MAHMUD HAMS

Hans 36-årige kone, Maha, var taget hjem til sin bror med parrets fire børn for at fejre den muslimske højtid Eid, der markerer afslutningen på Ramadanen.

Efter at have spist med sin svigerinde og børnene besluttede hun sig for at overnatte sammen med børnene, og det blev fatalt, da bomberne faldt lørdag.

Urolighederne brød for alvor ud i begyndelsen af ugen, da Hamas begyndte at affyre raketter mod Jerusalem for første gang i syv år, skriver The Independent.

Den militante bevægelse har udtalt, at raketterne var et modsvar mod volden fra israelske styrker, da de stormede en moské.

Israelerne har på den anden side hævdet, at de var nødsaget til at storme moskeen, fordi de blev angrebet med sten, flasker og fyrværkeri.

Siden har Hamas ifølge israelsk militær affyret 2.300 raketter mod Israel, mens Israel har ramt mere end 650 mål.