Det er kun et spørgsmål om tid, før en ny folkelig opstand vil rulle hen over Egypten og fjerne landets nuværende regime under ledelse af den tidligere forsvarschef Abdel Fattah al-Sisi.

Det siger Talaat Fahmy, der er talsmand for den politisk-religiøse bevægelse Det Muslimske Broderskab, til nyhedsbureauet AFP.

- Ingen uretfærdighed kan vare evigt. Befolkningens tålmodighed er ikke uendelig og en opstand i gaderne er uundgåelig, selv om jeg ikke kan forudse den præcise dato, siger han fra sit kontor i Istanbul i Tyrkiet.

Mandag er det præcis ti år siden, at tusindvis af egyptere samlede sig på en central plads i Kairo og krævede den mangeårige præsident Hosni Mubaraks afgang.

Efter flere ugers demonstrationer valgte Mubarak at trække sig, og i 2012 blev Det Muslimske Broderskabs kandidat, Mohamed Morsi, valgt som landets første demokratisk valgte præsident.

Morsi, der var leder af partiet Frihed og Retfærdighed, fik kun cirka et års tids ved magten, før han væltet af hæren under ledelse af Egyptens nuværende præsident, Abdel Fattah al-Sisi.

Med Sisi som præsident har styret slået hårdt ned på politiske modstandere, og der er indført love, som kan give flere års fængsel for ytringer, der ikke flugter med styrets holdninger.

Især tilhængere og medlemmer af Muslimske Broderskab er blevet forfulgt uophørligt, siden Sisi overtog magten.

