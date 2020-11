Greta Thunberg har ventet i 329 dage. Nu slår hun tilbage med Donald Trump.

»Så latterligt. Donald bør arbejde på sit problem med at håndtere sin vrede, og bagefter se en god, gammeldags film med en ven. Slap af Donald, Slap af!,« lyder det fra hende.

Det er på Twitter, at den svenske klimaaktivist stikker til den siddende amerikanske præsident. Hun reagerer på et tweet fra ham, hvor han prøver at bremse optællingerne af stemmerne i de stater, hvor det stadig er nervepirrende tæt i forbindelse med præsidentvalget. Her kan du følge B.T.s liveblog om det amerikanske valg

Og hvis formuleringen i Greta Thunbergs besked til Donald Trump lyder bekendt, så er det ikke helt forkert.

Donald Trump. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Donald Trump. Foto: CARLOS BARRIA

For teksten er nærmest identisk med indholdet i et tweet, som blev sendt den modsatte vej for knap et år siden, i december 2019.

Her reagerede Donald Trump på, at Greta Thunberg var blevet kåret som årets person i Time Magazine, og udsendte følgende tekst:

»Så latterligt. Greta bør arbejde på sit problem med at håndtere sin vrede, og bagefter se en god, gammeldags film med en ven. Slap af Greta, Slap af!« lød det fra USAs præsident.

Den 17-årige svensker har altså omhyggeligt genbrugt samme tekst og kun udskiftet 'Greta' med 'Donald' i sit nye tweet.

Allerede dengang reagerede hun også ved at ændre sin profil tekst til: »En teenager, der arbejder med sine problemer med at håndtere vrede. Slapper pt. af og ser en god, gammeldags film med en ven.«

Herunder kan du se de to tweets fra Greta Thunberg og Donald Trump:

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020