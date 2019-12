- Det føles uvirkeligt. Det er en meget speciel følelse at se land igen, siger Thunberg efter uger på havet.

Klimaaktivisten Greta Thunberg er nået til Portugal efter at have krydset Atlanten med sejlbåd. Fra Portugal tager hun videre til Madrid i Spanien for at deltage i FN's klimamøde.

- Det føles uvirkeligt. Det er en meget speciel følelse at se land og mennesker, siger den 16-årige til avisen Dagens Nyheter, da katamaranen "La Vagabond" sejlede ind i Lissabons havn tirsdag.

Thunberg nægter at flyve på grund af de store CO2-udslip. Hun rejste også med sejlbåd fra Europa til USA i august for at deltage FN's klimatopmøde i New York.

Thunberg og hendes far Svante fik et lift over Atlanten med de australske YouTubere Riley Whitelum og Elayna Carausu.

Thunberg skulle i Lissabon have deltaget i en global klimaaktion, men hun nåede ikke frem på grund af dårligt vejr på havet under sejladsen fra New York til Europa.

På de sociale medier måtte hun skuffe de mange portugisiske klimaaktivister med, at et uvejr på Atlanterhavet havde forhindret hendes deltagelse.

Portugal var det første land, der forpligtede sig til målet om at blive CO2-neutral inden 2050. I juli erklærede landet undtagelsestilstand for klimaet.

Klimaaktivister mener dog stadig, at den portugisiske regering slæber på fødderne i klimaindsatsen.

