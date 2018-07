Thorvald Stoltenberg, der er far til Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, døde med familien omkring sig.

Oslo. Den tidligere norske udenrigsminister og forsvarsminister Thorvald Stoltenberg er død, 87 år gammel.

Det oplyser familien ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

- Thorvald Stoltenberg døde fredeligt hjemme i formiddag med familien rundt om sig efter kort tids sygdom, oplyser familien.

Thorvald Stoltenberg er far til Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, der også er tidligere norsk statsminister.

Ud over at have været minister i flere regeringer, har Thorvald Stoltenberg også været blandt andet norsk diplomat samt politiker for Arbeiderpartiet.

Han var uddannet jurist og begyndte sit udenrigspolitiske engagement som sekretær i Udenrigsministeriet i 1958.

Gennem tiden har han blandt andet været ansat ved den norske ambassade i Beograd i Serbien samt Lagos i Nigeria.

Fra 1979 til 1981 var han forsvarsminister i Odvar Nordlis' regering, men det var først, da han overtog posten som udenrigsminister i marts 1987 under statsminister Gro Harlem Brundtland, at han følte sig hjemme i stoffet.

Det skete dog under beklagelige omstændigheder, fordi han fik ministerstolen, efter at partifællen og daværende udenrigsminister Knut Frydenlund døde.

Et regeringsskifte i 1989 skubbede Stoltenberg ud af ministerstolen, men han overtog i stedet stillingen som FN-ambassadør.

I 1990 blev han FN's højkommissær for flygtninge, men det varede blot et år, inden han atter blev trukket hjem til Norge, hvor den nye statsminister Gro Harlem Brundtland tilbød ham jobbet som udenrigsminister.

En stilling, som han ifølge NTB aldrig lagde skjul på, var den, der passede ham bedst. Han forsøgte i sine tre år på posten at sætte Norges forhold til EU på dagsordenen i håb om at få sit moderland med i den europæiske union.

At Norge aldrig kom med, anså han som sit største politiske nederlag, skriver NTB.

Fra 1996 til 1999 var han norsk ambassadør i København. Derefter var han indtil 2008 præsident i Røde Kors i Norge.

/ritzau/