Glenys Kinnock er død.

Det skriver sønnen Stephen Kinnock på Instagram.

Også svigerdatteren, Helle Thorning-Schmidt, bekræfter dødsfaldet.

»Mit hjerte er helt knust over, at min kære svigermor døde fredsfuldt i går aftes efter mange år med Alzheimers,« skriver hun på Instagram.

Helle Thorning-Schmidt sammen med sin nu afdøde svigermor, Glenys Kinnock (th.), da de begge sad i Europaparlamentet. Foto: Erik Luntang/Nordfoto-Nordfoto/Ritzau Scanpix Vis mere Helle Thorning-Schmidt sammen med sin nu afdøde svigermor, Glenys Kinnock (th.), da de begge sad i Europaparlamentet. Foto: Erik Luntang/Nordfoto-Nordfoto/Ritzau Scanpix

Glenys Kinnock blev 79 år. Hun døde tidligt søndag morgen i sit hjem i London.

»Glenys var en elsket kone, mor og bedstemor til fem børnebørn, og hun blev beundret af sin familie og venner. Jeg har lært så meget af Glenys og hun var en god ven. En formidabel kvinde på alle måder og med en god form for humor. Hvil i fred,« skriver Thorning-Schmidt.

Ifølge familien var hendes mand gennem 56 år, den tidligere Labour-leder Neil Kinnock, ved sin konens side, da hun døde.

Glenys Kinnock repræsenterede Wales i Europa-Parlamentet i 15 år, før hun blev udnævnt til House of Lords og blev minister for Europa under den sidste Labour-regering.

Hun blev diagnosticeret med Alzheimers for seks år siden.

Familien skriver:

»Glenys levede med Alzheimers efter at være blevet diagnosticeret i 2017, og så længe hun kunne, bevarede hun sin lystighed og endeløse evne til kærlighed, aldrig klagende og med det medfødte mod, som hun havde konfronteret enhver udfordring med gennem hele sit liv.«

Den tidligere Labour-premierminister Gordon Brown, siger:

»Alle, der mødte Glenys, beundrede hende for hendes generøsitet, hendes varme og hendes lidenskabelige støtte til det bedste af nationale og internationale sager.«

Londons borgmester. Sadiq Khan, skriver på X:

»Glenys var en tårnhøj skikkelse i arbejderbevægelsen i årtier og et helt igennem vidunderligt og anstændigt menneske.«