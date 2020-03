Det er gået meget stærkt i USA.

For én uge siden havde 'frihedens land' lidt over 5.000 smittetilfælde. Fredag aften var der konstateret 99.000 corona-smittede amerikanere.

Og på den måde blev USA på få dage det land med flest coronavirus-tilfælde i hele verden.

Men det er helt og aldeles landets egen skyld, mener Thomas Rosenstand, der selv er bosat i Miami i den solrige stat Florida.

»Vi har skidt i egen rede. Der er ingen tvivl om det,« siger han til B.T.

Sagen er nemlig den, at man fra Trumps side har været sen til at reagere på virussen, og det betød blandt andet, at Thomas og resten Miami-borgerne i sidste uge fik besøg af mellem 30.000-50.000 unge amerikanere, der skulle feste under den såkaldte 'spring break'.

Massiv druk og udveksling af kropsvæsker er perfekte betingelser for en solid coronavirus-smitte, og mange af de unge studerende har da også taget virussen med sig hjem til stater i hele landet.

Det er kun én ud af mange af den slags fortællinger med store og festlige begivenheder, der har været med til at sprede smitten i USA, hvor mere end 100.000 mennesker nu er smittede.

Et eksempel er årets Mardi Gras-karneval i New Orleans i slutningen af februar, hvor mere end ti millioner mennesker deltog.

Og 'sjovt nok' er New Orleans lige nu den amerikanske by, hvor det rent procentmæssigt går hurtigst med nye smittetilfælde.

»Mardi Gras er som den perfekte storm for coronaspredning. Vi deler de flotte optog, der køres igennem gaderne. Vi smider perlekæder til hinanden. Alle rører alle. Folk deler glas med alkohol. Alle danser, synger og sveder op og ned ad hinanden. Og da coronasmitten allerede dengang var i luften, blev den spredt med lynets hast,« siger Dr Rebekah Gee til den lokale avis The Times-Picayune, der er udkommet siden 1837.

Derfor falder det, ifølge Thomas Rosenstand, tilbage på Trump.

»Han har jo ikke opfundet den her virus, men han har affærdiget den i en måneds tid og sagt, at det bare er en influenza. Så vi kom alt for sent i gang. Nu er helvede brudt løs,« fortæller han.

Der meldes allerede om kaotiske tilstande på hospitalerne i New York, der har klart flest smittede i landet, men i Florida har coronavirussen nu også ramt for alvor.

De normalt overfyldte strande er mennesketomme, butikshylderne mangler varer, og den normale amerikanske udadvendthed er forvandlet til en trykket stemning.

»Jeg var nede at handle i går, og jeg tror, at 50 procent gik med masker og handsker med et par meters afstand til andre. Og der var ikke den her hjertelighed, der normalt er, hvor alle snakker til hinanden. Stemningen er trykket,« siger han.

Lige nu er der 'kun' 2.477 smittede i Florida, men hvis man skal tro Thomas' kones, så er der allerede uhensigtsmæssige og ubehagelige tilstande på hospitalerne.

»Hun er sygeplejerske, og da vi talte med hende, knækkede hendes stemme. Det er allerede helvede på jord på det hospital, hvor hun arbejder,« fortæller han.

Heldigvis er de fleste amerikanerne begyndt at tage den dødelige virus særdeles alvorlig, men der er stadig ét stort problem, der handler om den politiske virkelighed i USA.

Her er man nemlig enten for eller imod Donald Trump, og når præsidenten har været så hård i sine udmeldinger, har det smittet af.

»Landet er delt op i to. Virkeligheden begynder stille og roligt at gå op for Trump-tilhængerne, men i lang tid har de heller ikke ville tage det her seriøst, og nu er vi endt her,« konstaterer Thomas.