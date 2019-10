Da rejseselskabet Thomas Cook Group gik konkurs 23. september i år, trak det overskrifter verden over.

Hele 21.000 medarbejdere mistede på verdensplan deres arbejde, og 600.000 kunder strandede på deres rejsedestinationer.

Det førte til den største repatriering i fredstid i Storbritanniens historie. Og konsekvenserne fortsætter for hotelbranchen.

Konkursen har samlet set kostet hotelbranchen i Grækenland, Spanien og Tyrkiet 7,5 milliarder kroner i tab på ubetalte regninger og på reservationer, som ikke bliver gennemført. Det skriver SpiegelOnline.

Det græske hotelforbund, HHF, regner med et tab på 3,7 milliarder kroner, hvoraf 1,5 milliarder kroner stammer fra ubetalte regninger, skriver Finans.

For Spaniens vedkommende beløber de ubetalte regninger sig på 1,5 milliarder kroner. Hertil kommer et tab på 860 millioner kroner fra gæster, som ikke når frem i denne måned, og i Tyrkiet når hotelindustriens tab op på 2,6 milliarder kroner.

Spaniens fungerende minister for turisme, Reyes Maroto, meldte 2. oktober ud, at regeringen vil lancere en restitutionsplan for at bekæmpe de økonomiske eftervirkninger af rejseselskabets konkurs.

Thomas Cook var verdens ældste rejseselskab, som både stod for flyrejser og arrangerede guidede ture.