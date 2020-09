Thomas Cook er tilbage. Det 179 år gamle rejsebureau – hvis kollaps for et år siden tvang den engelske regering til at hente 150.000 gæster hjem og kostede 9.000 mennesker deres job – er klar til at sælge rejser igen. Det gør de faktisk fra i dag.

Sælge dem online, vel at mærke, for deres kinesiske ejere, som købte rettighederne til navnet for 89 millioner kroner, har ikke tænkt sig at åbne noget salgskontor.

Fosun Tourism Group, som ejerens selskab hedder, vil kun booke rejser online, og det har ingen fly, hoteller eller forretninger. Det skriver Sky News.

Alligevel planlægger de at forvandle Thomas Cook til »en global succeshistorie« på trods af den igangværende coronapandemi.

Tidligere Thomas Cookansatte demonstrerer i London, England efter rejsebureauets kollaps i september sidste år. Foto: Tolga Akmen

De agter for eksempel kun at sælge fly og ferie til destinationer, der er dækket af de engelske karantæneregler.

Da Thomas Cook kollapsede 23. september 2019, udløste det en repatrieringsproces, der blev kaldt Operation Matterhorn efter alpernes højeste bjergtinde.

På det tidspunkt var Alan French Thomas Cooks strategidirektør. Nu er han chef for det nye initiativ:

»Hvad der skete sidste år, var en tragedie for mange tusinder af mine tidligere kolleger, vores forretningsforbindelser og selvfølgelig for vores loyale kunder.«

En demonstrant har erstattet ordet Cook med Crooks. Det betyder 'skurke'. Foto: Tolga AKMEN

»Nu har vi genopfundet et af de mest genkendelige navne i britisk rejsehistorie.«

Foreløbig arbejder de ansatte hjemmefra.