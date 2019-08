Fredag den 2. august ankom svenske Therese Hággström og hendes familie til Mallorca, som de havde set frem til længe. Men allerede samme dag blev ferien ødelagt for den lille familie.

Therese, hendes mand Robin og parrets lille søn, Gabriel på to år, skulle bo på hotellet Sunwig Alcdia Beach.

For ikke nok med, at hotellet så ud til at være godt, havde hotellet også et såkaldt 'Miniland' for børn, hvor børnekaraktererne Lollo og Bernie skulle optræde. To figurer, som sønnen Gabriel elsker. Altså var det lagt i kakkelovnen til at blive en god ferie. Sådan skulle det bare ikke gå.

Mens Gabriel og Therese Hággström var i 'Miniland' satte hun sig på en skammel og observerede hendes søn, der legede på gulvet. Skamlen stod placeret ved siden af en hvid glasdør. Og det er her, det går galt.

For ud af øjenkrogen bemærker Therese Hággström pludseligt, hvordan glasdøren tilter og smadrer ned i hendes hoved - alt imens hendes søn sad på gulvet få meter fra hende.

»Jeg havde stort set ikke tid til at reagere eller bevæge mig, før jeg følte et voldsomt bang på mit hoved,« fortæller Therese Hággström til Expressen.

Kort efter begyndte blodet nærmest at flyde, forklarer hun. Og det blev ikke bedre, da der også var blod på Gabriel, hvilket gjorde hende bekymret over, om hendes søn også var blevet ramt af døren.

»Jeg gik i panik og skreg bare,« forklarer hun til Expressen.

Det var han heldigvis ikke, men det kunne man hurtigt konstatuere, at hun var. Therese Hággström måtte på hospitalet, hvor lægerne konstaterede et hovedtraume og et sår, der måtte syes med ti sting.

Om aftenen vendte familien tilbage på hotellet, og her indtraf det, de kalder for et chok. Med andre ord mener de, at de blev traumatiseret af oplevelsen og samtidig fik spoleret deres ferie.

»Jeg troede dér, at jeg skulle miste min kone og søn. Havde Gabriel fået døren ned over sig, ville han ikke have klaret den,« mener Thereses mand, Robin Hággström.

Efterfølgende har Therese og Robin Hággström rettet en skarp kritik mod Ving, som var det selvskab, parret havde booket ferien igennem.

De føler ikke, at de har fået den hjælp, de havde brug for. I stedet føler de, at de er havnet mellem 'personer, som ikke kan gøre eller sige noget'. Derfor tøver de ikke med kalde behandling for under al kritik.

Familien er blevet bedt om at tage kontakt til Ving, når de er hjemme i Sverige igen. De regner selv med, at det handler om en kompentation. Og det har de ret i.

Anna Hagberg, talskvinden for Ving, erkender, at sådan en oplevelse ikke må ske, og at familien selvfølgelig vil få en kompensation. Samtidig føler hun sig dog overbevist om, at personer i Ving har forsøgt at hjælpe på bedste vis.

Det er ikke klart, hvorfor glasdøren i det hele taget væltede ned over Therese Hággström. 'Miniland' har siden mandag været lukket, mens teknikere undersøger ulykkens forårsagelse.