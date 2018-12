Britisk regering taber historisk afstemning, der tvinger den til at fremlægge vurdering af brexit-aftale.

Allerede inden de planlagte debatter om Storbritanniens aftale med EU om at træde ud af unionen, har den britiske regering fået stryg af sine politiske modstandere.

Tirsdag vedtog et flertal i det britiske underhus, at regeringen har handlet i foragt for det britiske parlament. Det er ifølge BBC og nyhedsbureauet AP aldrig sket før i det britiske demokratis historie.

Afstemningen var ikke en afstemning om mistillid til regeringen, som derfor overlever.

Den bliver dog tvunget til at fremlægge den juridiske vurdering af den aftale om Storbritanniens udtræden fra EU, som den britiske regering og EU har forhandlet på plads. Det sker mod regeringens vilje.

Mandag var regeringens juridiske chefrådgiver, Geoffrey Cox, i parlamentet og svare på spørgsmål. Men han fastholdte, at regeringen ikke ville fremlægge den skriftlige vurdering, som hans kontor har afleveret til Theresa May.

Det fik en række partier - herunder regeringens støtteparti, nordirske DUP - til at bede om en afstemningen om, hvorvidt regeringen har handlet i foragt for parlamentet.

Det blev vedtaget med flertallet 311 mod 293.

Efter afstemningen lovede regeringen at fremlægge den juridiske vurdering onsdag.

/ritzau/