Den britiske premierminister er presset af et bagland, der vil skrotte kompromisaftale med EU om brexit.

Den britiske premierminister har haft nogle anstrengende dage i London, hvor hun har stået indædt på mål for sit udkast til en skilsmisseaftale med EU.

Og onsdag kan vise sig at være en skæbnedag for Theresa May, der kan ende døgnet med en splintret regering og et parti i åben borgerkrig.

Trods oprørt hav virkede May alligevel rolig, da hun onsdag deltog i spørgetimen i det britiske parlaments Underhus.

- Det, vi har forhandlet om, er en aftale, der leverer det, briterne stemte for, sagde hun til de fremmødte parlamentsmedlemmer ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er første gang, hun kommenterer direkte på den plan, hun selv kalder "den bedste aftale for Storbritannien".

Ifølge flere britiske medier indeholder aftaleudkastet en løsning på et af de ømmeste stridspunkter i brexitforhandlingerne - grænsen mellem Irland og Nordirland.

Skulle Storbritannien med Nordirland efter brexit oprette en såkaldt hård grænse med toldkontrol, ville det kunne ødelægge den skrøbelige fredsaftale indgået på den irske ø.

Blandt andre aviserne The Guardian og The Telegraph kan beskrive, at EU har droppet krav om Nordirlands fortsatte deltagelse i toldunionen. Omvendt er May gået med til, at man fastholder en delvis tilknytning til toldunionen og det indre marked.

Hvis man i en overgangsperiode, der strækker sig til slutningen af 2020, ikke kan blive enige om en mere permanent løsning, vil hele Storbritannien forblive en del af toldunionen.

Dette kan vise sig meget kontroversielt for en række konservative ministre og parlamentsmedlemmer, der vil have et klarere brud med EU.

I Underhuset forsvarede Theresa May kompromiserne uden at beskrive dem indgående som "et forsvar for jobskabelsen, et forsvar for vores sikkerhed".

Hvis May får accept fra sine ministre ved et hasteindkaldt møde i Downing Street onsdag eftermiddag, kan det være begyndelsen til afslutningen på halvandet års intense forhandlinger om briternes udtræden af EU.

Ministrene skal enten bakke op om aftalen eller trække sig fra deres poster.

Efter nyheden om, at en mulig aftale var på vej, steg det britiske pund markant i værdi, og markedsanalytikere har længe frygtet for et brexit uden en aftale mellem London og Bruxelles.

Briterne udtræde efter planen af EU 29. marts 2019.

/ritzau/