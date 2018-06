Oprørere i Mays bagland fik forpurret deres bestræbelser på at give parlamentet mere indflydelse på brexit.

London. Den britiske premierminister, Theresa May, vandt ifølge nyhedsbureauet Reuters onsdag opbakning til hendes plan for, hvor stor indflydelse parlamentet skal have over brexit.

EU-tilhængere i Mays eget parti fik således forpurret deres bestræbelser på at give parlamentet mere indflydelse på spørgsmålet om briternes farvel til EU.

Medlemmerne af parlamentets underhus stemte med 319 stemmer for og 303 imod et ændringsforslag fra EU-tilhængerne i regeringspartiet, og de vedtog derefter Mays forslag uden en afstemning.

Mays planer for den lovgivning, som skal afslutte Storbritanniens EU-medlemskab, er en juridisk hjørnesten i brexit-processen.

Men regeringen var havnet i en strid med parlamentarikere i Mays eget konservative parti, som mener, at parlamentet skal have mere indflydelse på brexit-processen, end ministrene lægger op til.

May vandt i sidste uge en afstemning i parlamentet om et forslag, der ville tvinge regeringen til at forhandle om, at Storbritannien forbliver i EU's indre marked.

Det skete med 327 stemmer mod 126.

Afstemningen var en sejr for Mays konservative regering, som er opsat på at bringe Storbritannien endeligt ud af EU næste år. Men regeringen har med sit spinkle flertal allerede mødt mange bump på vejen mod brexit.

