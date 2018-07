Storbritanniens premierminister truede med at udskrive valg for at få sit parti til at støtte brexit-planer.

London. Storbritanniens premierminister, Theresa May, truede med at udskrive valg denne sommer, hvis hendes partifæller modsatte sig hendes brexit-planer under en afstemning i parlamentet tirsdag.

Det skriver The Times.

Tirsdag vandt den britiske regering en kneben sejr, da et forslag om at ændre regeringens strategi for handelspolitikken efter briternes exit fra EU blev stemt ned.

Men afvisningen var snæver med 307 nejstemmer og 301 jastemmer.

/ritzau/