Premierminister Theresa May træder tilbage fredag som formand for de britiske konservative, efter det er mislykkedes hende at få opbakning til en aftale med EU om brexit.

May vil meddele, at hun har trukket sig, i form et privat brev til partiet, men der er ikke givet noget tidspunkt for, hvornår det sker, skriver AFP. Opdateres...