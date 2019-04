Theresa May vil bede EU om endnu en udsættelse af Storbritanniens udtræden af EU.

Det siger hun i en tale til den engelske nation tirsdag aften.

Storbritannien skulle oprindeligt have forladt EU den 29. marts, men fik en forlængelse og står lige nu til at forlade EU den 12. april.

Theresa May vil bede om endnu en kort udsættelse, så hun kan finde et flertal for en skilsmisseaftale i det britiske parlament.

Hun understreger, at udsættelsen skal være så kort som muligt.

Theresa May forklarede også i talen, at hun vil forsøge at finde en aftale ved at sætte sig ned med oppositionsledderen fra Labour-partiet Jeremy Corbyn og se, om de kan nå til enighed om en aftale, der kan skaffe et flertal i det britiske parlament.

En sådan aftale skal dog indeholde den udtrædelsesaftale, som hun har forhandlet på plads med EU.

Theresa May forklarede, at enhver plan, hun eventuelt bliver enig med Jeremy Corbyn om, skal til afstemning i det britiske parlament, før hun tager aftalen med til næste uges EU-topmøde.

Hvis ikke Labour og de konservative kan nå til enighed, vil Theresa May sende en række muligheder for et fremtidigt forhold mellem Storbritannien og EU til afstemning i parlamentet.

Theresa May siger, at hun sigter efter at have fundet en aftale før den 22. maj, så briterne undgår at skulle afholde valg til EU-parlamentet.

Opdateres...