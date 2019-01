Den britiske premierminister, Theresa May, har ikke planer om at udskyde landets farvel til EU.

Storbritannien forlader EU den 29. marts.

Sådan lyder den klare melding fra landets premierminister, Theresa May, mandag. Udmeldingen kommer, efter at der har været spekulationer om, at briternes farvel til EU måske kunne udskydes til senere på året.

Theresa May står tirsdag over for en afgørende afstemning i Underhuset.

Her skal de britiske parlamentarikere stemme om den skilsmisseaftale, som May har forhandlet sig frem til med EU.

Der ser dog ikke ud til at være den helt store opbakning til aftalen. Det har blandt andet været med til at starte rygterne om en senere brexitdato.

Adspurgt om May tror, at hun får opbakning tirsdag, svarer hun:

- Jeg arbejder hårdt på at få aftalen stemt igennem.

Det britiske Underhus skulle have stemt om Mays aftale i december. Afstemningen blev dog udskudt, da premierministeren måtte indse, at den stod til at blive stemt ned.

EU har mandag offentliggjort et brev om skilsmisseaftalen med briterne.

I brevet gentager EU-præsident Donald Tusk og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, at skilsmisseaftalen ikke kan genforhandles. Den er udtryk for et "rimeligt kompromis", lyder det.

EU-cheferne bekræfter, at de vil arbejde intenst på at forhindre, at den i Storbritannien så forhadte aftale om en bagstopper for Nordirland aldrig kommer i anvendelse.

Bagstopperaftalen skal sikre, at der ikke skal etableres en fast grænse med kontroller mellem Irland og Nordirland.

Tidligere mandag meddelte den britiske handelsminister, Liam Fox, at regeringen er klar til at forlade EU uden en aftale, hvis Mays aftale stemmes ned i Underhuset.

- Jeg anser det ikke som nationalt selvmord. Jeg tror, at et farvel uden aftale vil skade økonomien, men vi kan godt overleve det, lyder det fra handelsministeren.

/ritzau/Reuters