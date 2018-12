Storbritanniens premierminister, Theresa May, har en "fornyet mission", efter hun onsdag aften klarede sig igennem en tillidsafstemning i sin konservative parlamentsgruppe.

»Efter denne afstemning skal vi nu videre i arbejdet med at levere brexit til det britiske folk og opbygge en bedre fremtid for dette land,« siger May i en kort udtalelse foran Downing Street 10.

Hun lover at lytte til de partifæller, der har udtrykt mistillid til hende.

200 konservative politikere bakkede op om May i tillidsafstemningen, mens 117 stemte imod hende.

»Jeg er taknemmelig for støtten, men et betydeligt antal kolleger stemte imod mig, og jeg har lyttet til det, de sagde,« siger May.

Hun har nu en "fornyet mission", der går ud på at samle landet igen, siger hun og opfordrer politikere på alle sider til at stå sammen.

Premierministeren tilføjer, at hun vil tage tilbage til Bruxelles torsdag og bede om "retlige og politiske forsikringer" om den såkaldte bagstopper.

Det er det arrangement, der skal gøre, at man undgår en hård grænse mellem det britiske Nordirland og EU-landet Irland.

Samtidig er det et af de punkter i brexitaftalen, der har skabt mest debat.

Konservative EU-skeptikere frygter, at bagstopperen kan betyde, at Storbritannien hænger fast i EU's toldunion på ubestemt tid.

Ole Helmersen, der er lektor med speciale i moderne britisk politik ved CBS, vurderer, at May nu givetvis får større ro til sit arbejde med at trække Storbritannien ud af EU.

»Det er en forholdsvis pæn sejr, må man sige. Det har fjernet en usikkerhed fra den her store kaotiske situation, nemlig usikkerheden om lederposten. Hun har redet stormen af og får arbejdsro til at færdiggøre sit arbejde,« siger han.

Men onsdagens afstemning har ikke fjernet knasterne i brexitaftalen, der stadig volder hende problemer.

»Det fundamentale problem i brexit er der stadigvæk. Der er ikke ret mange i parlamentet, der kan lide aftalen,« siger Ole Helmersen.

Han siger selv, at det er en smule spekulativt, men han vil ikke afvise, at flere af premierministerens modstandere kan blive omvendt efter deres nederlag onsdag.

Reglerne i 1922-komitéen foreskriver, at modstanderne ikke har mulighed for at starte en lignende afstemning de næste 12 måneder.

»Nogle af dem, der var lidt i tvivl om brexitaftalen, kan måske gå over og støtte hende nu. Så hun står måske lidt bedre nu. Der er selvfølgelig en del, der har stemt imod hende, men de har jo tabt nu, og det må de også tage bestik af,« siger Ole Helmersen.

