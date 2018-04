Den britiske premierminister, Theresa May, forsvarer sin beslutning et angreb i Syrien i parlamentet.

London. Den britiske premierminister, Theresa May, er i krydsild i det britiske parlament, hvor hun svarer på, hvorfor hun sendte britiske fly i kamp i Syrien i en debat i det britiske parlament.

Her nægter hun at have taget imod ordre fra den amerikanske præsident, Donald Trump.

- Vi gjorde ikke det her, fordi præsident Trump bad os om det, vi gjorde det, fordi vi mente, at det var den rigtige ting at gøre, og vi ikke var alene. Der er bred international støtte til aktionen, som vi har gennemført, siger May i parlamentet.

Storbritannien gik sammen med Frankrig og USA til angreb i Syrien natten til lørdag.

Den militære aktion var ifølge May målrettet at forhindre det syriske regimes brug af kemiske våben.

I parlamentet bliver Theresa May blandt andet spurgt til, om det betyder, at Storbritannien også i fremtiden vil angribe, hvis kemiske våben bliver brugt.

Dertil svarer premierministeren:

- Ingen skal være i tvivl om vores stålfasthed i forhold til at sikre, at vi ikke ser en situation, hvor brugen af kemiske våben bliver normaliseret.

Den britiske oppositionsleder Jeremy Corbyn har stærkt betvivlet, om der har været et legitimt grundlag for at angribe i Syrien. Det har han mandag skrevet en lang kronik om i den britiske avis The Guardian.

Også i mandagens debat i det britiske parlament, udfordrer han grundlaget for angrebet.

Han minder May om, at hun har lovet at fremlægge fuld dokumentation for angrebet og spørger retorisk, om "Saudi Arabiens brug af tøndebomber i Yemen også betyder, at landet kan blive bombet som "straf"", skriver det britiske medie Sky News.

Hertil svarer May, at det er brugen af kemiske våben, som den britiske regering mener at have efterretninger, der bevidner, som gør forskellen.

/ritzau/Reuters