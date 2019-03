Storbritannien kommer til at forlade EU 30. juni. Ikke så meget som en dag senere, lyder det nu fra premierminister Theresa May.

»Jeg er ikke indstillet på at forsinke brexit længere end til 30. juni,« fastslår hun onsdag i aften i en tv-transmitteret tale til nationen fra sin embedsbolig i Downing Street.

Endnu engang opfordrer hun medlemmerne af det britiske underhus til at godkende aftalen med EU. Og atter advarer hun mod helt at droppe brexit.

»Det vil forårsage ubodelig skade - ikke bare for denne generation af politikerne, men for hele den demokratiske proces,« siger hun.

Ved en forlængelse af exit-datoen til 30. juni skal briterne ikke stemme til det kommende valg til Europa-Parlamentet. Andet vil være uhensigtsmæssigt, mener May.

»Hvilket signal ville det ikke sende? Og hvor bitter og splittende ville den valgkamp ikke blive på et tidspunkt, hvor landet desperat har brug for at finde sammen,« lyder det fra premierministeren.

At situationen efterhånden hænger briterne langt ud af halsen, forstår hun så udmærket.

Det er over tre år siden, at et smalt flertal af briterne stemte for at forlade unionen - og alligevel kommer det nu ikke til at ske til den planlagte dato 29. marts.

»Forsinkelsen ærgrer mig dybt. Jeg er helt sikker på, at I, borgerrne, har fået nok. I er trætte af, at vi ikke taler om andet end Brexit. Jeg er på jeres side. Det er nu på tide, at parlamentet beslutter sig,« siger Theresa May.

Theresa May tiltrådte som premierminister i 2016 - i kølvandet på brexit-afstemningen, som hendes konservative partifælle og forgænger på posten, David Cameron, udskrev.

Derfor er det hende magtpåliggende at føre folkets beslutning ud i livet, fastslår hun.

»Vi spurgte jer og I svarede. Nu vil I have, at vi kommer videre, og det er det, jeg er fast besluttet på at gøre.«