Om under to uger er det slut for Storbritanniens premierminister, Theresa May.

Det er med blandede følelser, at hun 24. juli overdrager nøglerne til embedsboligen i Downing Street nummer 10 til sin efterfølger, Jeremy Hunt eller Boris Johnson.

Hun føler en blanding af 'glæde og skuffelse,' fortæller hun i et afskedsinterview med BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

Skuffet over parlamentsmedlemmerne, der har været 'urokkelige', når det kommer til Brexit. Men glad over, at hun har opnået 'en hel masse' - og samtidig ærgerlig over, at hun må forlade posten, når der stadig er meget at gøre.

Kritikken af hende har været til at tage og føle på - men den kan hun i det store og hele ikke genkende. Men adspurgt om ikke hun kunne have gjort mere, kommer der dog en erkendelse fra hende.

»Man kan altid se sig tilbage og sige 'hvad hvis jeg havde talt noget mere med folk',« siger hun.

Theresa Mays fejl var, at hun troede, at parlamentsmedlemmerne ville være meget mere ivrige for at få styr på Storbritanniens udtræden af EU.

»Jeg tror, der er stor forskel på parlamentet og befolkningen. Jeg tror, befolkningen har et meget enkelt blik på det: En beslutning blev truffet - og vi skal videre. Jeg tror ikke, at de er så polariserede, som vi er i parlamentet,« siger hun.

Selv om mange måske skulle tro det, fortryder Theresa May ikke, at hun udskrev valg i 2017. Valget endte med, at Mays konservative parti tabte flertallet i parlamentet, men det fortryder hun ikke. Til gengæld siger hun:

»Jeg fortryder, at jeg førte en kampagne, der ikke helt var mig. Jeg skulle formentlig have deltaget i de tv-debatter,« siger hun om hendes beslutning om at overlade partilederdebatterne til daværende indenrigsminister Amber Rudd.

Og hvem der så skal følge efter hende? Det vil Theresa May ikke ind på.

»De forstår, hvilket ansvar, der følger med jobbet,« siger hun.