Theresa May dansede sig igennem en af hendes sidste weekender som britisk premierminister.

Sammen med sin mand deltog hun i Henley Festival, hvor hun igen viste sine særprægede danse-moves til tonerne af ABBA-hits som 'Dancing Queen' og 'Mamma Mia'.

Efter tre svære år i Downing Street slog hun sig løs til en koncert med ABBA-kopibandet Bjorn Again.

Festivalen, der ligger tæt på Mays opstillingskreds i Maidenhead, fandt sted lørdag.

If anyone deserves to let their hair down it’s ⁦⁦@theresa_may⁩ Took on the impossible job out of duty not power trip and couldn’t have put in more effort. Unfortunately we now have a blonde dildo about to be inserted into the nation’s anus! #dancing queen #HenleyFestival pic.twitter.com/6OrFDbkEtu — Jeremy Cuthbert (@jeremycuthbert) July 14, 2019

Tidligere på dagen havde Theresa May og hendes mand, Philip, været til kvindernes finale på Wimbledon.

Theresa May gik sidste år viralt, da hun dansede med nogle skolebørn i Sydafrika, og da hun til tonerne af 'Dancing Queen' dansede ned fra scenen under et landsmøde i det britiske konservative parti

Her blev særligt hendes håndbevægelser bemærket.

Theresa May overdrager premierministerposten til den partifælle, der 24. juli kan bliver kåret som partiets interne afstemning. Enten Boris Johsnson eller Jeremy Hunt.