Britisk regeringsleder vil onsdag orientere om tiltag mod Rusland i sag om forgiftet eksspion, skriver avis.

London. Spændingerne mellem Storbritannien og Rusland på grund af den såkaldte giftsag tager til.

Ifølge The Guardian forbereder premierminister Theresa May en række tiltag rettet mod den russiske stat.

Efter først at have drøftet sagen i regeringens sikkerhedsudvalg ventes May i løbet af onsdagen at orientere parlamentets underhus om mulige tiltag mod Rusland.

Premierministerens erklæring i parlamentet kan diktere retningen for Storbritanniens udenrigspolitik i mange år fremover, skriver avisen.

Visumrestriktioner og beslaglæggelse af russiske formuer i Storbritannien bliver nævnt af The Guardian som mulige tiltag fra Mays side.

Desuden ventes premierministeren at forsøge at opbygge en international front mod Rusland bestående af EU, Nato og muligvis også FN, skriver avisen.

Tidligere tirsdag fik May opbakning fra USA's præsident, Donald Trump.

- De to ledere blev enige om behovet for konsekvenser for dem, der bruger disse grufulde våben i en åbenlys overtrædelse af internationale normer, lød det i en udtalelse fra Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Europæiske ledere støtter også Theresa May, og det samme gør Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW).

Theresa May sagde mandag i parlamentet i London, at det er "meget sandsynligt", at Rusland udførte angrebet mod eksspionen Sergej Skripal og hans datter i Salisbury 4. marts.

Tirsdag afviste det russiske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Tass beskyldningerne som et skruppelløst forsøg på at "smudse Rusland til".

Den russiske ambassade i London har desuden ignoreret et britisk krav, om at den inden midnat tirsdag aften skulle oplyse om kendskab til statens rolle i giftangrebet.

I stedet kræver Rusland adgang til prøver af den nervegift, Novichok, som menes at være anvendt i angrebet mod Skripal.

Novichok er oprindeligt udviklet af Sovjetunionen.

Rusland beskylder også May for at overtræde den internationale protokol, som ifølge The Guardian giver en stat ti dage til at svare på beskyldninger fra andre lande.

I Moskva blev den britiske ambassadør, Laurie Bristow, tirsdag indkaldt af udenrigsministeriet, som advarede om, at ethvert tiltag fra britiske myndigheder vil blive set som en åbenlys provokation.

- Trusler om sanktionstiltag mod Rusland vil ikke blive efterladt ubesvaret, meddelte ministeriet i Moskva ifølge The Guardian.

/ritzau/