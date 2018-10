I august kastede det en del opmærksomhed af sig, da den britiske premierminister Theresa May dansede under et besøg i Sydafrika og Kenya.

Onsdag var den 62-årige konservative regeringsleder og partiformand igen i dansehumør.

Da hun gik ind for at holde sin tale ved landsmødet i det konservative parti i Birmingham, var det til tonerne af ABBAs 'Dancing Queen' - og så kan det jo være svært at holde danseskoene i ro.

Samtidig jokede partiet med sidste års tale, hvor alt, hvad der kunne gå galt, gik galt. Theresa May havde ganske ondt i halsen og to bogstaver, der hang på væggen bag hende, faldt ned under hendes tale.

Men selv om Theresa Mays dans fremkaldte jubel blandt partifællerne og den svenske ambassadør i London, der skriver 'bravo' på Twitter, er der langt fra liv og glade dage i partiet i øvrigt.

Så sent som mandag gik tidligere udenrigsminister Boris Johnson gik til angreb på Mays plan for Storbritanniens exit fra EU.

I sin tale til landsmødet, som er den sidste af slagsen inden den planlagte deadline for udtræden af EU, forsvarede Theresa May planen.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters, der har set et udkast af talen, vil hun sige, at det ikke er en overraskelse, at der er forskellige holdninger i det konservative parti.

As Swedish Ambassador I can only say Bravo to @theresa_may for starting her conference speech with ABBA’s Dancing Queen. #CPC18 — Torbjörn Sohlström (@sohlstromt) October 3, 2018