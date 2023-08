Den store engelske avis The Times har været på besøg i Nordsjælland, og begejstringen vil ingen ende tage.

Ikke mindst området omkring Liseleje vækker enorm begejstring.

Det besøgte område bliver hele tiden omtalt som 'The Danish Riviera.'

Artiklens forfatter ville gerne undgå den kvælende hede i Sydeuropa, og derfor gik turen til Danmark.

Udover Liseleje gik turen også blandt andet til landsbyen Kikhavn

»Det føles som om området er designet af H.C. Andersen med stråtækte sommerhustage,« skriver journalisten Jenny Coad, der har taget sin mand og barn med på turen.

Hun roser også Nordsjælland for at være et godt sted for børn. Ikke mindst restaurantmæssigt hvor der er ikke er problemer med at have børn med.

Også Louisiana blev besøgt med stor begejstring til følge.

The Times bliver dagligt læst af mere end fire millioner mennesker over hele jorden.

Christiana Heinze Johansson er presseansvarlig i VisitNordsjælland, og hun er da heller ikke i tvivl om effekten af en sådan artikel.

Til TV 2 Kosmopol siger hun:

»At vi formår at tiltrække et så indflydelsesrigt medie som The Times er med til at sætte Nordsjælland og Den Danske Riviera på det internationale landkort. Den medieomtale er uvurderlig og med til at udbrede kendskabet til Nordsjælland udover nærmarkederne som mere end blot en endagsdestination.«